data dodania: 04.10.2017

Ułatwienia dla firm pobudzą inwestycje

Ministerstwo Rozwoju proponuje ułatwienia, które przyczynią się do oszczędności po stronie pracodawców i pobudzą inwestycje, co zwiększy wzrost gospodarczy - tak projekt ustawy zawierający ok. 50 uproszczeń dla firm, ocenił Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP.

"Projekt oceniamy bardzo pozytywnie. To są konkretne ułatwienia, które z pewnością przyczynią się do oszczędności po stronie pracodawców" - powiedział zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP Arkadiusz Pączka.

Podkreślił, że skierowany do konsultacji projekt jest kolejnym pakietem deregulacyjnym dla firm, wynikającym z zapowiedzi wicepremiera Morawieckiego. "Po pakiecie 100 zmian i Konstytucji Biznesu to trzecia systemowa bardzo ważna dla biznesu ustawa" - wskazał.

"Te uproszczenia pobudzą inwestycje - które zahamowały - i przyczynią się do zwiększenia wzrostu gospodarczego" - ocenił Pączka.

Przedstawiciel Pracodawców RP zwrócił uwagę m.in. na "bardzo korzystne zmiany" w obszarze prawa podatkowego i gospodarczego. "Jest tu szereg elementów ważnych dla przedsiębiorców, jak podwyższenie progu przychodów uprawniających do uzyskania statusu "małego podatnika CIT" z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Małego podatnika obejmuje np. 15-proc. stawka podatku CIT zamiast 19-proc. Są też uproszczenia w zakresie księgowości dla mikro i małych firm" - wyliczył.

Podkreślił, że ten projekt ma silne oddziaływanie na sektor mikro i małych przedsiębiorstw. "Korporacje zatrudniają osoby do szczegółowych badań, uproszczeń przepisów, na co mali przedsiębiorcy często nie mają pieniędzy. Dla mikro i małych firm każde uproszczenie przekłada się więc na korzyści. Zarówno korzyści związane z prowadzeniem biznesu, jak i oszczędności finansowe" - wskazał.

Zwrócił uwagę, że autorzy projektu przywiązują szczególną uwagę do kwestii zatorów płatniczych. "Ministerstwo zaproponowało, żeby instytucje publiczne przestrzegały wymogu płatności w terminie 30 dni. Dzisiaj opóźnienia w płatnościach ustalonych przez podmioty publiczne na rzecz przedsiębiorców np. w sektorze szpitali, gdzie zadłużenie sięga 10 mld zł, dochodzą do 360 dni" - wskazał.

W jego ocenie istotna jest również kwestia interpretacji podatkowych. "Ministerstwo widzi problem, że są różne interpretacje przepisów i chce wyjść w tym obszarze z pewnym pomysłem. Aby - być może - była jedna interpretacja ogólna, która usuwałaby rozbieżności".

Przypomniał, że według szacunków pakiet uproszczeń dla biznesu w ciągu 10 lat ma uszczuplić budżet państwa o 2,5 mld zł. "Tak naprawdę w dalszej perspektywie to pewna inwestycja, która spowoduje pobudzenie inwestycji mikro i małych przedsiębiorców" - powiedział.

"Te zmiany idą w dobrym kierunku. Głównym celem regulacji jest wprowadzenie ułatwień dla mikro- i małych przedsiębiorców" - ocenił Pączka. I dodał: "Trzeba je bardzo szczegółowo przeanalizować. Mamy na to 30 dni. Mamy nadzieję, że w konsultacjach międzyresortowych pakiet ten nie spotka się z krytyką i zostanie jak najszybciej wdrożony" - powiedział.

Źródło: PAP