data dodania: 02.10.2017

Dwukrotne zwiększenie limitu 50-proc. kosztów dla twórców

Limit przychodów osiąganych przez twórców, od których będzie można liczyć 50-proc. koszty uzysku, zostanie dwukrotnie zwiększony. O wspólnym projekcie, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom m.in. artystów i wynalazców, poinformowali 29 września 2017 roku wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński. Zmiany mają zacząć obowiązywać od początku 2018 roku.

„Jest zgoda Ministerstwa Finansów, żeby dwukrotne zwiększyć limit przychodów, od których można liczyć 50-proc. koszty uzysku, co dla wszystkich środowisk twórców, artystów, dziennikarzy, naukowców jest dobrą wiadomością" - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas wspólnej konferencji prasowej z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy wykonują twórcze zawody, projekt ustawy przewiduje podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100 proc., tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. Oznacza to, że do poziomu 171 056 zł rocznych przychodów, twórcy będą mogli odliczać 50 proc. kosztów.

„Dzisiaj także artystom XXI wieku, grafikom komputerowym, programistom chcemy tworzyć lepszą przestrzeń do działania" – powiedział wicepremier Morawiecki. Jak zauważył, działalność twórców, w tym artystów, którzy pielęgnują dobra kultury, ma bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarki i technologii. „Podobnie jak Steve Jobs uważam, że najlepsze wynalazki powstają na styku między sztuką a technologią. Nie chcemy być tylko imitatorami, chcemy być kreatywni" – dodał Mateusz Morawiecki.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. Jak wyjaśnił wicepremier Morawiecki podwyższenie preferencji dla twórców jest możliwe dzięki skutecznemu uszczelnianiu systemu podatkowego.

Źródło: Ministerstwo Finansów