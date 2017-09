data dodania: 21.09.2017

Można uniknąć wyłączenia z ubezpieczenia chorobowego od 2018 r.

Po wprowadzeniu nowych zasad opłacania składek ZUS – jedną wpłatą na indywidualny numer rachunku składkowego – może pojawić się zagrożenie, że osoba prowadząca działalność zostanie od 1 stycznia 2018 r. wyłączona z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dotyczy to osób prowadzących działalność pozarolniczą, na których koncie w ZUS widnieje zadłużenie, nawet jeśli jest bardzo niewielkie. Już teraz można podjąć działania, które zapewnią zachowanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wpłaty, których będą dokonywać płatnicy składek, będą zaliczane w pierwszej kolejności na składki zaległe, a dopiero w następnej kolejności - na bieżące zobowiązania. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który ma zadłużenie w ZUS, może od 1 stycznia 2018 r. zostać wyłączony z ubezpieczenia chorobowego, nawet bez swojej wiedzy. O tym fakcie dowie się dopiero ubiegając się o prawo do zasiłku.

O takim zagrożeniu ZUS informował płatników w ostatnim czasie listownie, wzywając ich jednocześnie do uregulowania zaległości składkowych lub zrestrukturyzowania zadłużenia przez zawarcie układu ratalnego.

Aby uniknąć przedstawionego zagrożenia, osoba prowadząca działalność pozarolniczą może podjąć jeszcze przed końcem 2017 r. następujące działania:

Krok 1 Należy wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozliczenie konta płatnika.

Krok 2 Jeżeli na koncie nie widnieje zadłużenie z tytułu składek - nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań. Należy pamiętać o terminowym opłacaniu składek w pełnych należnych kwotach, aby przed 1 stycznia 2018 r. nie powstało na koncie płatnika zadłużenie, które spowoduje przerwanie ubezpieczenia chorobowego.

Krok 3 Jeżeli na koncie płatnika istnieje zadłużenie, które przedsiębiorca jest w stanie uregulować od ręki - powinien zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę i wystąpić do ZUS z wnioskiem o zgodę na opłacenie należnych składek po terminie. Po uzyskaniu tej zgody uzyska przywrócenie ciągłości ubezpieczenia chorobowego, co może mieć znaczenie przy ustalaniu tzw. okresu wyczekiwania na prawo do świadczeń.

Krok 4 Jeżeli na koncie płatnika istnieje zadłużenie, którego przedsiębiorca nie jest w stanie uregulować jednorazowo - powinien wystąpić do ZUS z wnioskiem o zawarcie układu ratalnego.

