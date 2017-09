data dodania: 18.09.2017

Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy, który ma skrócić czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat. To element pakietu stu zmian dla firm przygotowanego przez resort rozwoju.

Jak wskazało biuro prasowe MR postulat skrócenia czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej był jednym najczęściej podnoszonych przez przedsiębiorców w obszarze obciążeń administracyjnych.

Wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj mówił niedawno, że skrócenie okresu przechowywania przez pracodawców akt pracowniczych to jeden z trzech ostatnich projektów z pakietu 100 zmian dla firm, które czekają jeszcze na uchwalenie. Pozostałe to: sukcesja firm jednoosobowych, czyli zachowanie potencjału i umożliwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela oraz nowa forma działalności gospodarczej - prosta spółka akcyjna.

Nowe rozwiązania zawarte w projekcie mają też umożliwić pracodawcom, którzy będą tego chcieli, przechowywanie akt pracowniczych wyłącznie w formie elektronicznej. Obecnie akta muszą być przechowywane w formie papierowej, ewentualne akta elektroniczne mają tylko charakter pomocniczy.

MR liczy na to, że skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych zmniejszy koszty związane z pozapłacowymi obowiązkami wobec pracowników. Według szacunków resortu łączne roczne koszty administracyjne w gospodarce z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej wynoszą 130 mln zł.

Zdaniem resortu podstawowym celem długookresowego przechowywania dokumentów jest ich wykorzystanie w sporach między pracownikiem a pracodawcą oraz do potwierdzenia w ZUS okresów zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia po wystąpieniu z wnioskiem o ustalenie emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego.

W projekcie chodzi więc przede wszystkim o skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej poprzez przekazanie do ZUS w deklaracjach i raportach miesięcznych niezbędnych danych do przyznania pracownikowi świadczeń emerytalno-rentowych. W ocenie MR taki sposób przechowywania danych będzie korzystniejszy i bezpieczniejszy dla pracowników.

Przekazanie wybranych danych do ZUS ma umożliwić skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy. Po zakończeniu stosunku pracy pracownik otrzyma od pracodawcy razem ze świadectwem pracy informacje o tym, jaki będzie okres przechowywania dokumentacji oraz o możliwości otrzymania jej kopii i odebrania dokumentacji po zakończeniu okresu przechowywania. Dokumentacja będzie przechowywana przez pracodawcę we własnym zakresie lub zostanie przekazana do podmiotu świadczącego usługi przechowywania.

Projekt przewiduje, że elektroniczne akta osobowe będą mogły powstać bezpośrednio poprzez tworzenie dokumentów pracowniczych w systemie teleinformatycznym albo poprzez digitalizację już istniejących akt. Według MR możliwość korzystania z dokumentów elektronicznych uprości obsługę akt osobowych i dokumentów powstających w ramach stosunku pracy. Dokumenty takie będą miały taką samą moc prawną, jak dokumenty powstające na papierze.

Źródło: PAP