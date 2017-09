data dodania: 15.09.2017

Ulga na złe długi ograniczona czasowo

Od kilku lat podatnicy mają możliwość korzystania z ulgi na złe długi. Jednak z przepisów wynika, że mogą z niej skorzystać, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona. Jest kwestią sporną, czy warunek ten jest zgodny z przepisami unijnymi. Część sądów uważa, że warunek ten nie obowiązuje, gdyż jest niezgodny z dyrektywą UE.

Podatnicy mogą skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ust. 1 ustawy o VAT). Jest to tzw. ulga na złe długi.

Korzystanie z ulgi na złe długi jest możliwe, jeżeli łącznie jest spełnionych siedem warunków.

Warunki korzystania z ulgi na złe długi wskazane w ustawie o VAT

Lp. Warunki 1. wierzytelności nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze 2. sprzedaż została dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny 3. sprzedaż została dokonana na rzecz nabywcy, który nie znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji 4. na dzień poprzedzający dzień skorzystania z ulgi wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT 5. na dzień poprzedzający dzień skorzystania z ulgi dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji 6. od końca roku wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły dwa lata 7. do dnia skorzystania z ulgi na złe długi wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie

Jednym z warunków korzystania z ulgi na złe długi jest, aby od końca roku wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły dwa lata (art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT). Oznacza to, że prawo do skorzystania z ulgi na złe długi może być zrealizowane jedynie w dwuletnim okresie liczonym od końca roku, w którym została wystawiona faktura obejmująca tę wierzytelność. Zakreślenie terminu na wykonanie prawa do obniżenia podatku należnego oznacza, że po jego upływie skorzystanie z prawa nie jest możliwe.

W orzecznictwie sądów administracyjnych można się spotkać ze stanowiskiem, że warunek ten jest niezgodny z przepisami unijnymi, a w konsekwencji nieobowiązujący. Stanowisko takie zajął np. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 2484/14) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 marca 2017 r. (sygn. akt III SA/Gl 1411/16).

Oprac. Tomasz Krywan