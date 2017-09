data dodania: 15.09.2017

Zmiany w kasach fiskalnych od 2018 r.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad finalną wersją projektu rozporządzenia, które wprowadza do obrotu kasy rejestrujące umożliwiające emisję dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Ma to ułatwić organom podatkowym dostęp do tych dokumentów. Nowe kasy mają być dostępne od 1 stycznia 2018 r. Nie oznacza to obowiązku wymiany kasy.

