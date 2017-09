data dodania: 12.09.2017

Przedsiębiorcy przechodzą na wcześniejszą emeryturę

Tylko w ciągu pierwszego tygodnia przyjmowania wniosków o emerytury w obniżonym wieku dokumenty złożyła jedna trzecia wszystkich uprawnionych. Eksperci nie mają wątpliwości, że wśród osób korzystających z okazji przejścia na wcześniejszą emeryturę przeważają osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Od 1 do 8 września do ZUS trafiło 129 tys. wniosków o przyznanie świadczenia w obniżonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), w tym 98,3 tys. składanych po raz pierwszy. To dużo, zwłaszcza że, jak podaje ZUS, prawo takie przysługuje łącznie 331 tys. osób.

– W Polsce niewiele osób decyduje się na pracę po ukończeniu wieku emerytalnego. Są natomiast chętni do tego, żeby łączyć pobieranie świadczenia z ZUS z aktywnością zawodową. I dzięki temu zyskują podwójnie – pracują bez ograniczeń i dostają wypłaty z ZUS – ocenia ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

