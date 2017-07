data dodania: 11.07.2017

Kiedy zmiana umowy pożyczki bez PCC

Umorzenie lub zmiana wysokości odsetek z umowy pożyczki dokonane aneksem do tej umowy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). W wyniku takiej czynności nie nastąpi bowiem podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej w interpretacji z 30 maja 2017 r., sygn. 0111-KDIB4.4014.70.2017.1.JKU.

Interpretacja jest korzystna dla podatników. Opodatkowaniu PCC podlegają zmiany umów opodatkowanych PCC (czyli także umów pożyczki), jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC). Podstawę opodatkowania przy umowie pożyczki stanowi kwota pożyczki, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy - kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych (art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o PCC). Powszechnie uznaje się, że zawarty w tym przepisie zwrot "kwota pożyczki" obejmuje jedynie kwotę główną (nominalną) pożyczki, tj. nie odnosi się do części odsetkowej. Zmiana wysokości wynagrodzenia za korzystanie z kapitału pożyczek (umorzenie odsetek lub zmiana ich wysokości) nie wpływa zatem na podstawę opodatkowania PCC. Organ podatkowy słusznie zatem uznał, że zmiana umowy pożyczki, w związku z którą pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek z jej tytułu, jest obojętna podatkowo w PCC.

Czytaj więcej w artykule: "Kiedy zmiana umowy pożyczki nie jest opodatkowana PCC - interpretacja MF" >>