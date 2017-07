data dodania: 11.07.2017

Będzie przyspieszona amortyzacja

Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przewiduje nową ulgę inwestycyjną dla firm.

Nowe przepisy pozwalają na to, że firmy – zarówno już działające, jak i te dopiero rozpoczynające funkcjonowanie – będą mogły corocznie odliczyć nakłady na środki trwałe do wysokości 100 000 zł. Oznacza to, że jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13.500 zł. Według szacunków, ze wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 150 tys. firm.

Takie rozwiązanie przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów.

Obecnie prawo przewiduje możliwość skorzystania przez małych podatników (osiągających do 1,2 mln euro przychodu rocznego) z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tysięcy euro. Wymaga to jednak, w odróżnieniu od nowego rozwiązania, wystąpienia o pomoc de minimis, co w praktyce oznacza konieczność wypełnienia dodatkowych formularzy, a także podlega ograniczeniom co do wartości (200 tysięcy euro w ciągu trzech lat). Wykorzystanie limitu pomocy de minimis może np. uniemożliwić przedsiębiorcy skorzystanie z dystrybuowanych w tej formule środków z funduszy UE.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Oprac. Alicja Fal