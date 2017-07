data dodania: 07.07.2017

Pracodawca musi zwrócić koszty związane z przesunięciem urlopu

Pracownik, któremu przesunięto termin urlopu wypoczynkowego musi otrzymać od pracodawcy zwrot kosztów bezpośrednio związanych z przesunięciem tego urlopu. W takim przypadku nie powstaje przychód u pracownika i tego rodzaju wydatek jest kosztem podatkowym pracodawcy.

Rozliczenia i zwrotu kosztów związanych z przesunięciem urlopu (art. 164 Kodeksu pracy) dokonuje się podobnie jak w przypadku odwołania pracownika z urlopu. Mimo, że przepisy Kodeksu pracy nie przewidują wprost obowiązku pokrycia szkód przez pracodawcę w związku z przerwaniem płatnego wypoczynku, to jednak organy podatkowe nie rozpoznają z tego tytułu przychodu po stronie pracownika.

W wyroku z 28 kwietnia 2010 r. (I SA/Go 56/10) WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że:

WSA

(….) przesunięcie terminu urlopu powoduje zmianę planów urlopowych pracowników. Jeżeli pracownicy podjęli już konkretne wydatki dotyczące organizacji urlopu, tj. dokonali przedpłat, lub ponieśli inne koszty bezpośrednio związane z zaplanowanym wypoczynkiem, zaś przesunięcie urlopu nastąpiło z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowiązany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków. Jeżeli odszkodowanie jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to tym bardziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związku z tym konkretnych wydatków.

Sąd wskazał przy tym kilka argumentów dodatkowo uzasadniających korzystną dla pracowników interpretację przepisów w tym zakresie, tj.:

zobowiązanie pracodawcy do zwrotu kosztów przesuniętego urlopu można wywieść z zasady zawartej w art. 117 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którą pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy;

pracownik, któremu pracodawca przesunął termin rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, może dochodzić zwrotu poniesionych wydatków na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego (w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). Plan urlopów wypoczynkowych jest traktowany w prawie pracy jako źródło zobowiązania pracodawcy. Jego niedopełnienie powoduje roszczenie odszkodowawcze, które - z powodu braku regulacji w Kodeksie pracy - ma podstawę prawną w przepisach Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązania;

pracownik finansuje wydatki na urlop z opodatkowanego wynagrodzenia. Opodatkowanie zwrotu kosztów przez pracodawcę prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tych kwot - poprzez ponowne uznanie ich za przychód ze stosunku pracy wypłacony dopiero po potrąceniu podatku.

W kwestii uznania za koszty podatkowe zwrotu wydatków z tytułu przesunięcia urlopu wypoczynkowego wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2014 r. (sygn. ITPB1/415-1148/13/MR). Oceniał w niej sytuację, w której z powodu niespodziewanego zwiększenia liczby zamówień w firmie pracownikowi przesunięto o 18 dni termin urlopu wypoczynkowego. Pracownik wystąpił do pracodawcy o zwrot wydatków za wykupione na pierwotny termin urlopu imienne bilety lotnicze dla niego i jego rodziny. W przypadku rezygnacji linia lotnicza nie zwraca wartości biletów. Organ podatkowy zajął następujące, korzystne dla stron stosunku pracy stanowisko:

MF

(…) wydatki Wnioskodawcy na zwrot pracownikowi - w związku z przesunięciem terminu urlopu wypoczynkowego - kosztów, które ten poniósł na zakup biletów lotniczych, mają na celu uzyskiwanie (zwiększenie) przez niego przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec tego spełnią kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy i o ile zostaną właściwie udokumentowane, można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

