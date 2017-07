data dodania: 06.07.2017

Jak rozumieć pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP

Pod pojęciem "dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" należy rozumieć zarówno dochody osiągane z działań podejmowanych na terytorium Polski, jak i dochody z działań podejmowanych poza granicami kraju na rzecz polskiego rezydenta. Dla podatników oznacza to, że nawet jeśli usługa jest świadczona za granicą, to podatek musi być pobierany u źródła (czyli w Polsce). Stanowisko to dotyczy także stanu prawnego, jaki istniał przed 1 stycznia 2017 r. i zostało wyrażone w wyroku składu 7 sędziów NSA z 15 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 3587/14.

Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Co do zasady, osoby prawne, które dokonują na rzecz podmiotów zagranicznych (nierezydentów), uzyskujących przychody na terytorium Polski, wypłat niektórych należności są obowiązane (jako płatnicy) pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, tzw. podatek u źródła. Do 1 stycznia 2017 r. przedmiotem sporów było to, czy możemy mówić, że źródło przychodu jest położone w Polsce, jeżeli określone świadczenie jest wykonywane za granicą. Przepisy podatkowe nie regulowały bowiem tego zagadnienia. Dopiero od 1 stycznia 2017 r. do updop wprowadzono zapis, że za przychody uzyskiwane na terytorium Polski uważa się należności regulowane przez podmioty mające siedzibę lub zarząd w Polsce (a więc bez względu na miejsce faktycznej realizacji świadczenia) - zob. art. 3 ust. 3 pkt 5 updop.

Organy podatkowe oraz niektóre sądy administracyjne stały na stanowisku, że o istnieniu źródła przychodu w Polsce nie decyduje miejsce wykonywania czynności, lecz wyłącznie miejsce siedziby podmiotu wypłacającego należności. Taka interpretacja prowadzi do wniosku, że w przypadku zapłaty przez polskiego rezydenta należności na rzecz nierezydenta za korzystanie z usług niematerialnych, co do zasady powstaje obowiązek poboru podatku u źródła w Polsce. Można jednak było także spotkać się z odmiennym stanowiskiem NSA. Do końca 2016 r. orzecznictwo sądów administracyjnych było zatem w omawianym zakresie niejednolite.

Wyrok siedmiu sędziów nie wiąże innych składów sędziowskich NSA. Można jednak założyć, że inne składy będą się na niego powoływać jako na wskazówkę interpretacyjną. W tej sytuacji i biorąc pod uwagę zmianę stanu prawnego od 1 stycznia 2017 r., można założyć, że ewentualne spory co do tego, czy miejsce wykonywania czynności decyduje o powstaniu podatku u źródła, będą rozstrzygane na niekorzyść podatników. Tym samym polski podatnik korzystający z usług zagranicznych kontrahentów wykonujących usługi doradcze, księgowe, prawne i podobne niematerialne świadczenia musi pobrać tzw. podatek u źródła i wpłacić go do polskiego urzędu. Nie ma przy tym znaczenia, że dane niematerialne świadczenie nie było wykonywane na terenie Polski. Płatnicy tego podatku powinni także zadbać o wypełnienie obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji swoich kontrahentów, pomogą one ograniczyć lub wyłączyć opodatkowanie ich przychodów w Polsce. Można także założyć, że chociaż wyrok i spór dotyczył podatnika pdop i do tego podatku ograniczył się wyrok, przełoży się on również na wykładnię tożsamych w tym zakresie przepisów pdof (zobacz jednak wyrok NSA z 25 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1043/15).

