data dodania: 06.07.2017

30 zł za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

30 zł wyniesie opłata w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca - przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Projektowana regulacja powtarza przepisy dotychczasowego rozporządzenia w zakresie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca, pozostawiając wysokość wpłat bez zmian.

Ponadto projekt określa – zgodnie z rozszerzonym zakresem delegacji ustawowej – wysokość wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń. Zostały one określone na niewygórowanym poziomie 30 zł.

Celem tego rozwiązania jest zapewnienie środków finansowych do wykonywania tych zadań przez ministra właściwego do spraw pracy i powiatowe urzędy pracy, co pozwoli na sprawniejszą obsługę interesantów. Jednocześnie wpłynie na zmniejszenie nadużyć w zakresie rejestracji oświadczeń, dotychczas bezpłatnej, zwłaszcza w zakresie rejestracji oświadczenia bez faktycznego zamiaru czy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi. Z drugiej strony proponowana kwota jest na tyle niska, że nie będzie znaczącym obciążeniem dla podmiotów powierzających pracę na krótkie okresy, odpowiednio do 6 i 9 miesięcy.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Oprac. Alicja Fal