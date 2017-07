data dodania: 04.07.2017

Doradcy emerytalni pomogą podjąć właściwą decyzję

- Przed ZUS stoi ogromne wyzwanie, dotyczące nie tylko przywrócenia wieku emerytalnego, ale także wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r e-składki i od 1 lipca 2018 r. e-zwolnienia – mówiła minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w I Oddziale ZUS w Warszawie. Konferencja rozpoczęła drugi etap kampanii informacyjnej, skierowanej do osób, które są zainteresowane możliwością skorzystania świadczenia w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października.

Od 3 lipca 595 doradców w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udziela informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę i tego, jak zmieni się jej wysokość, jeśli uprawnieni do niej będą pracować jeszcze przez kolejne miesiące lub lata. Do pomocy mają kalkulator emerytalny, który wyliczy wysokość prognozowanego świadczenia w zależności od wskazanego przez klienta planowanego momentu zakończenia aktywności zawodowej.

Minister Rafalska przypomniała, że przeprowadzony w dwóch oddziałach Zakładu pilotaż świetnie się sprawdził. – Doradcy obsłużyli ponad 6 tys. osób. Teraz kolejni będą oblegani przez wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czy już opłaca się im przejść na emeryturę, czy odłożyć tę decyzję – mówiła minister.

Przy okazji minister Rafalska zapewniła, że ZUS ma zagwarantowane środki finansowe na wypłaty emerytur, nawet gdyby wszyscy z 331 tys. osób, które w październiku osiągną wiek emerytalny, zdecydowało się skorzystać ze świadczenia. – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w dobrej sytuacji finansowej, najlepszej od wielu lat. Nie ma żadnych podstaw do zaniepokojenia o sfinansowanie reformy, zarówno w ostatnim kwartale tego roku, jak i w roku 2018 – podkreśliła minister Rafalska. – Przyczyniły się do tego rosnące wynagrodzenia, duża liczba pracujących i ozusowanie umów-zlecenia.

- Myślę, że ZUS sprawi się na piątkę, a zainteresowani otrzymają kompetentną, sprawną i wiarygodną informację, wspartą wyliczeniami z kalkulatora emerytalnego – podsumowała minister Elżbieta Rafalska.

Obecna na konferencji prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska dodała, że Zakład przygotowywał się do wdrożenia reformy już na etapie jej projektowania. – Kampania informacyjna obejmuje wszystkie aspekty obniżenia wieku emerytalnego – finansowe, prawne i organizacyjne – mówiła prezes Uścińska. – Z prawa do emerytury warto korzystać po starannym przeanalizowaniu stażu emerytalnego i zgromadzonych środków. We właściwym wyborze pomogą doradcy.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

