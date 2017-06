data dodania: 29.06.2017

Zapłacony za kontrahenta podatek u źródła jest kosztem podatkowym

Polski podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych uregulowany za kontrahenta zagranicznego podatek u źródła. Jest to możliwe w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez płatnika podatku u źródła wynika z postanowień umowy łączącej strony, jak również gdy brak jest umowy, np. w przypadku zakupu biletów lotniczych w Internecie z użyciem kart płatniczych. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.10.2017.1.BS.

Od początku 2017 r. przepisy ustaw o podatku dochodowym nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że podatnik, który kupił za granicą usługę podlegającą podatkowi u źródła, musi potrącić w Polsce podatek od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu kontrahentowi. Wcześniej przepisy nie precyzowały, co jest „dochodem osiąganym na terytorium RP”, trwał więc spór, czy obowiązek zapłaty tego podatku powstaje także, gdy np. miejsce zawarcia umowy i wykonania świadczenia jest za granicą. Spór ten ostatecznie został rozstrzygnięty na korzyść fiskusa i sądy administracyjne przyznały, że także przed 1 stycznia 2017 r. świadczenia wykonywane poza terytorium Polski były opodatkowane podatkiem u źródła, gdy zapłata pochodziła z Polski (zob. wyrok 7 sędziów NSA z 15 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 3587/14).

Takie rozumienie przepisów oznacza, że podatnicy częściej będą odprowadzać podatek u źródła. W wielu przypadkach polski przedsiębiorca zapłaci ten podatek za swojego zagranicznego kontrahenta, np. gdy zawarta z tym kontrahentem umowa przewiduje, że ewentualne podatki obciążają nabywcę usługi. By zaliczyć ten podatek do kosztów podatkowych, warto zadbać, żeby w umowie zawartej z zagranicznym kontrahentem zamieszczać klauzule ubruttowiające, tj. podwyższające cenę o podatek (z uwzględnieniem samego podatku jako przychodu). Jednak nawet w przypadkach, gdy takie klauzule nie mogły zostać zawarte w umowie (co jest regułą np. przy zakupie biletów lotniczych), w przedstawionej interpretacji fiskus zgadza się na uznanie wydatku na zapłatę podatku do kosztu podatkowego. Jak stwierdził fiskus, ubruttowienie wypłaconej kwoty należnej stanowi dodatkowy element kosztowy jako część należnego wynagrodzenia.

Przypominamy także, że tam, gdzie jest to możliwe, warto także wystąpić o certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta. Może to pozwolić obniżyć wysokość podatku u źródła do stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oprac. Sławomir Biliński