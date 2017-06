data dodania: 28.06.2017

Będzie trudniej założyć spółkę z o.o. przez Internet

Od 13 lipca 2017 r. nie będzie możliwości korzystania ze zwykłego podpisu elektronicznego przy zakładaniu spółek z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tzw. tryb S24). Brak możliwości korzystania ze zwykłego podpisu elektronicznego przy zakładaniu sp. z o.o. w trybie S24 ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego. Niestety utrudni korzystanie z tego trybu potencjalnym założycielom spółek, którzy w większości nie dysponują kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy profilem zaufanym ePUAP.

Od 2012 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) umożliwiają rejestrowanie spółki z o.o. przez Internet (tzw. tryb S24). Do 13 lipca 2017 r. spółki z o.o. będą mogły być tworzone w tym trybie z wykorzystaniem tzw. podpisu elektronicznego. Do złożenia takiego podpisu wystarczało założenie konta w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki oraz aktywacji podpisu w systemie, do której wymagane jest podanie stosunkowo ograniczonej liczby danych (imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres do korespondencji). Niestety doszło tu do nadużyć polegających na nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z o.o. w trybie S24.

Aby temu przeciwdziałać, od 13 lipca 2017 r. założenie sp. z o.o. z wykorzystaniem zwykłego podpisu elektronicznego będzie już niemożliwe. Taką zmianę wprowadza ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ustawa nowelizująca). Założyciele tych spółek, zawierając spółkę z użyciem wzorca umowy spółki udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, będą musieli posłużyć się:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (znowelizowany art. 1571 k.s.h..).

Odpowiednie zmiany dotyczą także dokumentów, jakie załącza się do zgłoszenia do KRS spółki z o.o. zawiązanej w trybie S24. Tym samym od 13 lipca 2017 r. nie tylko składana do KRS umowa spółki, ale także dołączane do niej lista wspólników oraz oświadczenie o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 167 § 4 k.s.h.).

Oprac. Sławomir Biliński

Czytaj także:

"Nie założysz spółki z o.o. ze zwykłym e-podpisem" >>

"Zwykły podpis elektroniczny ułatwia rejestrację firm" >>