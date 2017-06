data dodania: 27.06.2017

W razie błędów konieczna korekta JPK

Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku stwierdzenia błędów w pliku JPK_VAT konieczne jest przesłanie „korekty". Począwszy od 2017 roku, pojawiła się możliwość oznaczenia pliku jako korekta i przesłania go w takiej formie.

Podstawowy plik posiada oznaczenie „cel złożenia - 1", zaś kolejne korekty powinny mieć wartość „2". Gdy w różnych plikach pole to ma taka samą wartość, decydujące znaczenie ma data złożenia pliku a w przypadku złożenia w tym samym dniu - godzina przesłania pliku. Aby wysłać korektę, należy ponownie wygenerować plik JPK VAT, zawierający wszystkie transakcje z danego okresu wraz z poprawianymi danymi oraz sprawdzić, czy cel złożenia JPK jest ustawiony na 2. W zależności od używanego programu komputerowego informacja nt. „celu złożenia" uzupełnia się automatycznie lub ręcznie trzeba go zmienić. Tak przygotowany plik „korekty" jest gotowy do wysyłki, która odbywa się analogicznie, jak przy pierwotnej wersji.

Opisana zmiana została zaprezentowana poniżej:

Plik pierwotny: cel złożenia -1.

Plik skorygowany: cel złożenia - 2.

Ministerstwo Finansów informuje, że przestrzeganie powyższych zasad wyeliminuje sytuacje, w których podatnik otrzyma powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Powyższe uzasadnia fakt, że w przypadku nieprawidłowego oznaczenia pliku, istnieje możliwość uznania go przez organ podatkowy, jako właściwy, podlegający analizie.

Źródło: Ministerstwo Finansów