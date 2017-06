data dodania: 22.06.2017

ZUS wyliczy hipotetyczną emeryturę

Każdy kto ma odłożony choćby 1 grosz na koncie emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma wkrótce Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego. Warto do niej zajrzeć i sprawdzić wielkość odłożonych składek oraz wyliczoną hipotetyczną emeryturę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął akcję wysyłki blisko 19 mln Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. Całość korespondencji ma trafić do klientów do końca sierpnia. IOSKU to nic innego jak dokładny opis stanu finansowego konta emerytalnego, na 31 grudnia 2016 r., osób z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, za które trafiła na konto przynajmniej jedna składka. Przedstawia sumę wszystkich zwaloryzowanych składek oraz kapitału początkowego, a także wskazanie ile składek zgromadzonych jest na subkoncie w ZUS, a ile trafiło do otwartego funduszu emerytalnego (jeżeli ktoś jest członkiem OFE). Informacja zawiera też wskazanie jak wyglądał wpływ składek emerytalnych miesiąc po miesiącu w całym 2016 r. Osoby, które mają 35 lat lub więcej z IOSKU mogą się dowiedzieć o wysokości swojej hipotetycznej emerytury w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowali tylko bazowali na składkach dotychczas zebranych oraz gdyby pracowali i odprowadzali składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat. Dodatkowe dwa warianty uwzględniają w emeryturze także składki z subkonta w ZUS. Rzecz ważna: wyliczenia dotyczą obecnie obowiązującego wieku emerytalnego, nie zaś tego, który będzie obowiązywał od 1 października.

- Pamiętajmy, że prezentowana w Informacji hipotetyczna emerytura to nie wynik subiektywnych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale efekt lat naszej aktywności zawodowej, efekt odkładanych przez lata składek. ZUS jedynie przeprowadza proste matematyczne obliczenia. Wpływ zaś na działanie matematyczne mamy my sami i nasza praca – mówi Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek centrali ZUS.

W IOSKU, obok wszystkich danych liczbowych i matematycznych obliczeń mamy również informację o tym jakie konkretne świadczenia przysługują z ZUS gdy opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne. Informacja jest pisana prostym językiem w oparciu o zasady tzw. plain language, a dodatkowo zawiera instrukcję jak czytać poszczególne pozycje danych.

Osoby, które mają zarejestrowany profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, wskazane w IOSKU dane mają udostępniane w internecie.

