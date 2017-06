data dodania: 22.06.2017

Czynności pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych bez zwolnienia z VAT

Usługi pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych nie będą już objęte zwolnieniem z VAT. Od 1 lipca 2017 r. zwolnienie dla tego rodzaju usług zostanie zlikwidowane.

Likwidacja zwolnienia dla usług pomocniczych do usług finansowych i ubezpieczeniowych jest konsekwencją wyroku TSUE z 17 marca 2016 r. w sprawie C‑40/15 (Minister Finansów przeciwko Aspiro SA, dawniej BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.). Polski ustawodawca dostosował przepisy ustawy o VAT w tym zakresie do wyroku TSUE, uchylając z dniem 1 lipca 2017 r. ust. 13 i ust. 14 w art. 43 ustawy o VAT.

Do końca czerwca 2017 r. na podstawie uchylonego ust. 13 w art. 43 ustawy o VAT ze zwolnienia z VAT korzystają usługi stanowiące element usługi finansowej i ubezpieczeniowej wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37–41, który sam stanowił odrębną całość i był właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37–41. Na podstawie tego przepisu ze zwolnienia z VAT korzystają usługi pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych. Z dniem 1 lipca 2017 r. dojdzie do usunięcia z regulacji dotyczących zwolnień z VAT zwolnienia dla usług pomocniczych do usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Przykładowo, po wykreśleniu ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy VAT ze zwolnienia zostaną wyłączone usługi, które obecnie są uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej. Ze zwolnienia z VAT zostaną zatem wyłączone usługi likwidacji szkód (świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeń przez podmioty trzecie), w tym m.in. usługi:

call center,

obsługi likwidacji szkód,

ustalania przyczyn i okoliczności powstania szkód,

szacowania wysokości szkód (dokonanie wyceny, przygotowanie dokumentacji fotograficznej),

przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia,

podejmowania decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych,

organizowania pomocy w miejscu zdarzenia,

naprawy uszkodzonych rzeczy,

wynajmu samochodu zastępczego,

holowania uszkodzonego pojazdu,

rezerwacji miejsca w hotelu,

lustracji miejsca zdarzenia,

udzielania poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia,

obejmujące wszelkie inne czynności natury technicznej.

Oprac. Marcin Szymankiewicz