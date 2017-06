data dodania: 21.06.2017

Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie prawidłowości prowadzonej ewidencji

Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji dotyczącej wymogów prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Ocena prawidłowości przyjętego przez podatnika modelu prowadzenia ewidencji może być przedmiotem interpretacji i nie wymaga oceny materiału dowodowego. Takie wnioski płyną z wyroku NSA 22 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 179/15.

Przedmiotem rozstrzygnięcia NSA była kwestia prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Podatnik zwrócił się do Ministra Finansów o wydanie pisemnej interpretacji. Przedstawiając stan faktyczny, wskazał, iż w prowadzonej działalności wykorzystywane są samochody prywatne pracowników. Spółka była więc zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT. Spółka opracowała własny model prowadzenia ewidencji przebiegu, który opisała szczegółowo we wniosku o wydanie interpretacji i zapytała fiskusa, czy zaprezentowany schemat jest prawidłowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wydając postanowienie, odmówił wydania interpretacji, uznając, że tego rodzaju pytanie wymaga oceny materiału dowodowego.

Ze stanowiskiem fiskusa nie zgodził się WSA w Warszawie, który podkreślił, iż wymogi, jakie musi spełniać ewidencja przebiegu pojazdów, określone są w ustawie podatkowej, w związku z czym wniosek o wydanie interpretacji jest zasadny.

Przedmiotem indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego są materialnoprawne regulacje tego prawa i w konsekwencji rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca prawidłowo postrzega, jakie skutki prawnopodatkowe wywołuje przedstawiony przez niego stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe. Ocena stanowiska wnioskodawcy, a w konsekwencji wydanie interpretacji indywidualnej są możliwe wówczas, gdy kwestia stanowiąca przedmiot jego wątpliwości jest regulowana przepisami prawa podatkowego. Uregulowania dotyczące prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu znajdują się odpowiednio w ustawie o CIT i PIT. Mając na uwadze wskazane przepisy w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia, fiskus powinien wydać interpretację i wyjaśnić, czy metoda prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów stosowana przez spółkę jest prawidłowa. W przypadku odmowy wydania interpretacji podatnik ma prawo wystąpić do sądu.

