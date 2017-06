data dodania: 20.06.2017

Przedsiębiorcy przeciwko zaostrzaniu kar w transporcie

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.) kary dla przewoźników będą wyższe o 30 proc. – alarmują Pracodawcy RP.

Na zarządzających przedsiębiorstwem bądź transportem będzie można nałożyć sankcje w wysokości od 200 do 2000 zł także w sytuacji, gdy nie mieli oni wpływu na konkretne przewinienia podległych im osób. O połowę, z 10 tys. do 15 tys., wzrasta maksymalny pułap sumy kar, które mogą być nałożone podczas jednej kontroli drogowej.

Projekt autorstwa Ministerstwa Infrastruktury z założenia ma dostosować polskie przepisy do ubiegłorocznego rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Jednak zdaniem przedsiębiorców idzie zdecydowanie za daleko. – To klasyczny przykład nadregulacji i tzw. gold-platingu, czyli wstawiania przez kraje członkowskie „autorskich” dodatków do aktów prawnych implementujących prawo unijne. Tymczasem wzorcowy sposób wdrażania prawa europejskiego to model UE+0. Nie ma tu miejsca na żadne dodatki – mówi Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP. – Nakładanie na przedsiębiorców kolejnych obciążeń, obowiązków i ryzyk jest sprzeczne z deklarowaną przez rząd filozofią ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej – dodaje ekspert.

Źródło: Pracodawcy RP