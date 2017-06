data dodania: 09.06.2017

Dodatki dla emerytów osłabią motywację do pracy

Partie polityczne pracują nad specjalnymi dodatkami dla emerytów licząc na pozyskanie głosów tej coraz liczniejszej grupy społecznej.

Tego rodzaju dodatki oznaczają zwiększenie opodatkowania osób pracujących i jednocześnie zmniejszają motywację do pracy i oszczędzania, ponieważ ubezpieczeni mają nadzieję, że w przyszłości mogą liczyć na pomoc państwa.

Osłabiają motywację do oszczędzania na starość, a to oznacza ograniczenie możliwości finansowania inwestycji niezbędnych dla modernizowania gospodarki. Wolniejszy będzie więc wzrost wynagrodzeń i emerytur w przyszłości. Złamanie zasady, że emerytura jest proporcjonalna do wpłaconych składek jest sprzeczne z programem budowania oszczędności emerytalnych promowanym przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Osłabiają również motywację do opóźnienia przejścia na emeryturę, pogarszając relację liczby osób pracujących do liczby emerytów, spowalniając wzrost gospodarczy i pogłębiając nierównowagę systemu emerytalnego. Emerytury mogą być albo wyższe, albo wcześniejsze, nie mogą być wcześniejsze i wyższe jednocześnie.

Źródło: Konfederacja Lewiatan