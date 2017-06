data dodania: 09.06.2017

Dzień Księgowego!

Drogie Księgowe, Szanowni Księgowi

W Dniu Waszego Święta Redakcja IFK życzy Wam przejrzystych przepisów podatkowych,

elastycznych terminów, bezbłędnych rozliczeń, zadowolenia z pracy i samych sukcesów

oraz radości, szczęścia i uśmiechu każdego dnia!

Aby umilić Wam nieco ten dzień mamy dla Was kilka żartów o Księgowych:

Rozmawia dwóch dyrektorów:

- Co u pana słychać?

- Same kłopoty, szukamy księgowego.

- Jak to, przecież w ubiegłym tygodniu zatrudniliście nowego.

- Zgadza się i właśnie jego szukamy.

– Jakie ryby w księgowości lubimy najbardziej?

– Grube sumy !

Jak brzmi najmilszy zwrot w języku polskim?

– Zwrot podatku!

Przychodzi księgowy do lekarza i mówi:

– Panie doktorze, źle sypiam po nocach.

– A próbował pan liczyć barany?

– No właśnie, na tym polega problem. Kiedy się pomylę, tracę trzy godziny na znalezienie błędu.

Biuro. Dziesiąta wieczór. Dwóch księgowych szykuje sprawozdanie roczne. Jeden zagaduje drugiego:

– Ile miesięcy ma rok?

– Hę? Co?

– Miesięcy w roku?

– E…e..e.. dziesięć bez VAT.