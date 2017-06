data dodania: 07.06.2017

Zmiany w usługach płatniczych

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, propozycje zawarte w projekcie ustawy niosą ryzyko nieprawidłowej implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Wątpliwości budzi termin wejścia w życie nowych przepisów i umożliwienie dostępu do informacji o rachunku.

Zdaniem przedsiębiorców poważne wątpliwości budzi termin obowiązywania przepisów o usługach inicjowania transakcji płatniczej oraz umożliwiających dostęp do informacji o rachunku. Ministerstwo założyło, że przepisy wejdą w życie 13 stycznia 2018 r.

- Zwracamy uwagę, że data ta została w dyrektywie przyjęta jako początkowy termin dla stosowania jej przepisów. Dyrektywa przewiduje jednak pewne wyjątki - mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Wyjątki przewidziane dyrektywą odnoszą się do regulacji dotyczących stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z potwierdzeniem dostępności środków pieniężnych, dostępu do rachunku płatniczego w przypadku usług inicjowania płatności, dostępu do informacji

o rachunku płatniczym oraz wykorzystywania takich informacji, a także tzw. silnego uwierzytelnienia.

Dyrektywa zakłada, że przepisy w tym zakresie nie mogą wejść w życie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od daty wejścia w życie regulacyjnych standardów technicznych (RTS). Termin ten nie został określony wprost w dyrektywie, lecz zależy od przebiegu procesu legislacyjnego związanego z przyjęciem i wejściem w życie RTS.

- Tym samym, data wejścia w życie przepisów implementujących niektóre z obowiązków wynikających z dyrektywy powinna zostać określona przez polskiego ustawodawcę na inny dzień niż 13 stycznia 2018 r. W przeciwnym wypadku dojdzie w naszej opinii do nieprawidłowej implementacji dyrektywy do porządku prawnego - dodaje Anna Dużyńska-Pucha.

Dyrektywa wprowadza nowe rodzaje usług na rynku płatniczym - inicjowanie transakcji płatniczej (PIS) oraz dostęp do informacji o rachunku (AIS). Zmiany te pozwolą użytkownikom rachunków na zlecanie wykonywania płatności ze swojego rachunku tzw. podmiotom trzecim oraz zarządzania w jednym miejscu rachunkami prowadzonymi przez różne banki, czy instytucje płatnicze.

Źródło: Konfederacja Lewiatan