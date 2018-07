data dodania: 26.07.2018

Zmiany w PIT i CIT

Z dniem 19 lipca 2018 r. obowiązują kolejne zmiany w PIT i CIT. Część zmian stanowi próbę naprawy błędów popełnionych w wyniku nowelizacji tych przepisów dokonanej z dniem 1 stycznia 2018 r. Pozostałe zmiany są nowością w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, przy czym część z nich można uznać za korzystne, a część za niekorzystne dla podatników.

Nowelizacja:

wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego przychodu uzyskanego w związku z umorzeniem kredytu mieszkaniowego,

wprowadza zwolnienie z PIT świadczeń finansowych uzyskanych od policji,

przywraca zwolnienie z PIT dla wygranych w kasynach,

powiększa grono podatników uprawnionych do autorskich (50-procentowych) kosztów uzyskania przychodów,

przywraca możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nabytych w drodze spadku oraz (w mniejszym zakresie) w drodze darowizny,

precyzuje przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego od przychodów z tytułu nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego,

usuwa wątpliwości co do tego, że wniesienie wkładu pieniężnego do spółki jest bez podatku,

likwiduje przepisy umożliwiające składanie niektórych zaświadczeń i oświadczeń w formie dokumentu urzędowego.

Wszystkie wymienione zmiany zostały wprowadzone nowelizacją, która weszła w życie 19 lipca 2018 r., ale mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od początku 2018 r.

Ponadto nowelizacja wprowadza istotne zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2019 r. podatek od nieruchomości komercyjnych zostanie zastąpiony podatkiem od budynków. Tym podatkiem mają być opodatkowane wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne), które zostały oddane do używania (w całości lub w części) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a kwota wolna (10 mln zł) ma mieć zastosowanie do wszystkich budynków należących do podatnika, a nie do każdego z budynków osobno. Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy muszą się więc liczyć ze wzrostem obciążeń podatkowych z tego tytułu.

Ewa Sławińska