data dodania: 23.07.2018

Gdy urlopujesz i dzwoni twój pracodawca

Leżysz pod palmami, żeglujesz, surfujesz, spacerujesz, pielisz działkę - słowem spędzasz urlop tak, jak lubisz najbardziej. I nagle telefonuje twój szef, informując, że sytuacja w firmie wymaga, byś przerwał wypoczynek i wrócił do pracy. Czy masz prawo ot tak odmówić? Niestety, nie.

Co może i co musi pracodawca

Art. 167 Kodeksu pracy wyraźnie wskazuje, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Cała rzecz nie zależy od kaprysu szefa. W tym samym artykule Kodeks pracy określa, że odwołanie może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy okoliczności, których nie dało się przewidzieć, wymagają obecności pracownika w zakładzie pracy.

Co się kryje pod takim wyjaśnieniem? Istnieje spore prawdopodobieństwo, że opinie podwładnych i przełożonych okażą się tu rozbieżne. A wtedy sprawa może się oprzeć o niepisany pierwszy punkt regulaminu wojskowego, sparafrazowanego na język etatowców. Mianowicie: 1. Pracodawca ma zawsze rację. 2. Jeśli pracodawca nie ma racji - patrz pkt 1.

Na szczęście istnieje w Kodeksie pracy kolejny zapis sprawiający, że pracownicy na urlopach powinni spać spokojniej. Otóż pracodawca musi się liczyć z tym, że pokryje koszty, które poniesie pracownik przedterminowo odwołany z urlopu. Te zaś mogą okazać się niebagatelne, gdy w grę wejdzie np. podróż z antypodów, zakup biletu lotniczego oraz zwrot kwoty za nieskonsumowaną część wycieczki.

Wzywany abonent jest poza zasięgiem sieci...

Przed odwołaniem z urlopu pracownika chroni także prozaiczny argument braku kontaktu. Nie ma obowiązku, by stale pozostawać w zasięgu łączności telefonicznej czy też e-mailowej oraz ujawniać pracodawcy miejsce urlopowania. Gdy szefowi nie uda się skontaktować z urlopującym podwładnym, wówczas zapisy Kodeksu pracy nie znajdą zastosowania.

Jeżeli jednak pracodawca dodzwoni się do przebywającego na urlopie podwładnego, a następnie poprosi o pilny powrót do pracy, motywując to nadzwyczajnymi okolicznościami, to ewentualna odmowa może zostać potraktowana jak nieuzasadnione niestawiennictwo w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami, co w skrajnej sytuacji oznacza rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Źródło: Centrum Prasowe PAP