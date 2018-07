data dodania: 18.07.2018

Więcej uprawnionych do 50-proc. kosztów autorskich

Nowelizacja brzmienia art. 22 ust. 9b updof, która zacznie obowiązywać 19 lipca 2018 r. rozszerzy katalog rodzajów działalności uprawniających do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2018 r. zdecydowano się na wprowadzenie do przepisów updof zamkniętego katalogu czynności uprawniających do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9b updof). Jeśli podatnik uzyskiwał przychody z praw autorskich w zakresie innych rodzajów działalności niż wymienione przez ustawodawcę, to koszty uzyskania przychodów określał na zasadach ogólnych, a nie w wysokości 50-proc. przychodów. Na skutek wprowadzonych zmian niektórzy podatnicy, którzy dotychczas korzystali z 50-proc. kosztów autorskich, utracili do nich prawo. Nowelizacja brzmienia art. 22 ust. 9b updof, która zacznie obowiązywać 19 lipca 2018 r. rozszerzy katalog rodzajów działalności uprawniających do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Należeć do niego będzie również działalność w zakresie:

inżynierii budowlanej,

tłumaczeń,

gier komputerowych,

naukowa i prowadzona na uczelni działalność dydaktyczna.

Wprowadzona zmiana będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. W związku z tym pracownicy wykonujący w ramach stosunku pracy pracę twórczą w ww. zakresie zyskują prawo do 50-proc. kosztów już od stycznia 2018 r. Jeżeli ich pracodawca nie stosował podwyższonych kosztów w tym okresie, to po zakończeniu 2018 r. w zeznaniu składanym za ten rok, pracownicy ci będą mogli zastosować podwyższone koszty. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, że w PIT-11 za 2018 r. pracodawca nie wykaże za ten okres 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Podobnie rzecz się ma w przypadku osób fizycznych, które osiągnęły przychody z ww. rodzajów działalności w ramach umów o dzieło kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Osoby te również będą mogły zastosować podwyższone (50-proc.) koszty w zeznaniu za 2018 r., niezależnie od tego, że zleceniodawca wykonania dzieła w wystawianych tym osobom informacjach PIT-11 za 2018 r. wykaże koszty w wysokości faktycznie przyjętej, czyli 20-proc.

Oprac. Sławomir Biliński, Katarzyna Wojciechowska

