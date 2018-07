data dodania: 17.07.2018

Umorzenie kredytu mieszkaniowego - zwolnione z PIT

W dodanym art. 52i updof, który zacznie obowiązywać od 19 lipca 2018 r. zwolniono z PIT przychód z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego przez bank na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1779).

W obowiązującym dotychczas stanie prawnym bank dokonujący umorzenia osobie fizycznej pozostałego do spłaty kredytu zobowiązany był do wystawienia tej osobie oraz właściwemu dla niej urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C, w której wykazywał kwotę umorzenia. Informacja ta stanowiła podstawę dla podatnika do prawidłowego rozliczenia uzyskanych dochodów w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym bank umorzył zadłużenie.

Z uwagi na fakt, że osoby obejmowane umorzeniem to w większości osoby o bardzo niskich dochodach, zapłata podatku z tego tytułu była dla nich bardzo dotkliwa. Z tego względu ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie omawianego zwolnienia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że podatnik, któremu umorzono w 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, nie otrzyma po zakończeniu 2018 r. od banku PIT-8C i w zeznaniu za 2018 r. nie wykaże z tego tytułu podatku.

Analogiczne zwolnienie zostało również wprowadzone w art. 38d dodanym do przepisów updop. Przed nowelizacją umorzenie kredytu skutkowało również powstaniem przychodu podatkowego w spółdzielni mieszkaniowej odpowiadającego kwocie umorzonego kredytu. Było to spowodowane brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 updof, z którego wynika, że przychodem jest m.in. wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów). W wyniku nowelizacji przychód ten jest zwolniony z CIT. W praktyce zwolnienie wprowadzone omawianym przepisem w przypadku podatników CIT obejmie spółdzielnie mieszkaniowe, które w przeszłości zaciągnęły kredyty tzw. starego portfela i skorzystały z pomocy publicznej przewidzianej w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Należy zwrócić uwagę, że z nowego zwolnienia zostały wyłączone kwoty umorzonych skapitalizowanych odsetek, jeżeli odsetki te zostały uprzednio przez spółdzielnię mieszkaniową zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 52i ust. 2 updof).

Oprac. Sławomir Biliński, Katarzyna Wojciechowska

