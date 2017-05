data dodania: 11.05.2017

Skargę na interpretację podatkową będzie można wnosić bezpośrednio do sądu

Od 1 czerwca 2017 r. skargi na podatkowe interpretacje indywidualne podatnicy będą mogli kierować bezpośrednio do wojewódzkich sądów administracyjnych bez wzywania organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa (zmiany z urzędu interpretacji wydanej przez ten organ). Zmianę w tym zakresie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

o 31 maja 2017 r. w przypadku aktów, dla których ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w postaci zażalenia, odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i nie stanowi inaczej, przed wniesieniem skargi do sądu na ten akt podmiot musi wezwać na piśmie właściwy organ, który ją wydał, do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Regulacja ta dotyczy m.in. interpretacji indywidualnych.

Od 1 czerwca 2017 r. wskazany przepis ustawy zostanie uchylony. Oznacza to, że od tego dnia skargi na interpretacje indywidualne będą mogły być kierowane do wojewódzkich sądów administracyjnych bez wezwania wydających je organów (np. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę albo marszałka województwa) do usunięcia naruszenia prawa (zmiany przez urząd wydanej interpretacji).

