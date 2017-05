data dodania: 05.05.2017

Pracodawca może zaliczyć do kosztów wydatki na imprezy grillowe dla pracowników i ich rodzin

Pracodawca, który zorganizował ze środków obrotowych imprezę grillową dla pracowników i ich rodzin, może ten wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów może również zaliczyć wydatki poniesione na udział w tego rodzaju imprezach osób trzecich towarzyszących pracownikom.

Celem organizowanych przez pracodawców spotkań grillowych jest zintegrowanie pracowników, zwiększenie u nich poziomu motywacji do pracy, poprawa atmosfery pracy oraz poprawa komunikacji interpersonalnej. Ma się to przełożyć na zwiększenie przychodów osiąganych przez pracodawcę. Niektórzy pracodawcy decydują się zapraszać na tego rodzaju imprezy również członków rodzin oraz znajomych swoich pracowników. Jak już wcześniej wspomniano, ma to na celu propagowanie wartości rodzinnych, co ma się przyczynić do zwiększenia lojalności i związania pracowników z pracodawcą. W związku z tym należy uznać, że wydatki ponoszone na organizację imprez grillowych w części dotyczącej samych pracowników, jak i członków ich rodzin oraz znajomych spełniają warunek do uznania ich za koszt uzyskania przychodu (zob. art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop). Co ważne, tego rodzaju wydatki nie zostały również wyłączone wprost z kosztów w art. 23 updof i art. 16 updop. Możliwość rozliczania tego rodzaju wydatków w kosztach potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 7 grudnia 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.894.2016.1.KO, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że:

MF (…) poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na organizację spotkań integracyjnych w części przypadającej zarówno dla jej pracowników, jak i członków ich rodzin oraz osób towarzyszących mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

