data dodania: 29.03.2017

Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za ujawnienie w czasie kontroli ZUS dokumentów płatnika, który nie był objęty kontrolą

W naszym biurze rachunkowym była prowadzona kontrola ZUS dotycząca jednego z naszych klientów. Kserowaliśmy znaczną liczbę dokumentów, o które prosił inspektor ZUS. Jedna z naszych pracownic przez pomyłkę dołączyła do dokumentacji plik dokumentów dotyczących innego płatnika, również naszego klienta (błąd powstał, ponieważ obie firmy mają zbliżoną nazwę, a dokumenty kserował niedoświadczony pracownik). Zorientowaliśmy się w pomyłce, lecz okazało się, że kontrolujący zdążył przejrzeć dokumenty tego płatnika i stwierdził w nich nieprawidłowości. Oznajmił, że kontrola ZUS obejmie także tego płatnika. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Firma, której dokumenty zostały przypadkowo ujawnione, grozi nam teraz procesem sądowym. W jakim zakresie odpowiadamy za ujawnienie danych drugiego klienta?

Inspektor kontroli ZUS nie może prowadzić ustaleń w stosunku do drugiego płatnika, którego dane zostały ujawnione, ponieważ nie ma do tego umocowania w upoważnieniu stanowiącym podstawę wszczęcia kontroli. Nie można jednak wykluczyć, że ZUS wytypuje do odrębnej kontroli również tego drugiego płatnika. W stosunku do klienta, którego dane przypadkowo Państwo ujawnili, biuro ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Musi on jednak wykazać szkodę, którą poniósł w wyniku ujawnienia dokumentów.

