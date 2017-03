data dodania: 28.03.2017

Podjęcie pracy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie pozbawia prawa do tego zasiłku

Podjęcie pracy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego jest możliwe w formie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma tu znaczenia, czy praca jest wykonywana u pracodawcy udzielającego urlopu czy u innego podmiotu. Artykuł 17 ustawy zasiłkowej zabrania podjęcia pracy w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy oraz o wykorzystywaniu zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Nie ma on jednak zastosowania do zasiłku macierzyńskiego.

PROBLEM

Prowadzę działalność gospodarczą, ale od 26 września 2016 r. pobieram zasiłek macierzyński. Ostatnio dostałam propozycję pracy na 1/2 etatu jako wykładowca. Czy mogę podjąć dodatkowe zatrudnienie na zasiłku macierzyńskim? Czy podpisanie umowy o pracę na 1/2 etatu wpłynie na moją podstawę wymiaru składek z tytuł działalności gospodarczej?

RADA

Podjęcie pracy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie pozbawi Panią prawa do zasiłku macierzyńskiego. Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę będzie miała wpływ na Pani podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym ubezpieczeniu chorobowemu.

