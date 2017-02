data dodania: 24.02.2017

Wspólnik spółki cywilnej może podlegać ubezpieczeniom w KRUS

Rolnik (lub domownik rolnika), który zdecydował się na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, może pozostać w rolniczym systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli spełnia łącznie wszystkie ustawowe warunki (art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Problem

Jestem rolnikiem i od wielu lat podlegam ubezpieczeniom społecznym w KRUS. Oprócz prowadzenia działalności rolniczej chciałbym rozpocząć dodatkową działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Czy przystępując do spółki cywilnej będę musiał zrezygnować z ubezpieczeń w KRUS i opłacać składki do ZUS? Jakie warunki musiałbym spełnić, aby pozostać w rolniczym systemie ubezpieczeniowym?

Rada

Będąc wspólnikiem spółki cywilnej jest Pan traktowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Oznacza to, że po spełnieniu ustawowych warunków (polegających m.in. na terminowym złożeniu oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczeń w systemie rolniczym i nieprzekroczeniu granicznej kwoty podatku od przychodów z działalności pozarolniczej) będzie Pan mógł nadal opłacać składki ubezpieczeniowe do KRUS, a nie do ZUS.

Uzasadnienie

Rolnik (lub domownik rolnika), który zdecydował się na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, może pozostać w rolniczym systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli spełnia łącznie wszystkie ustawowe warunki (art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej wspólnicy spółek cywilnych są traktowani na równi z innymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Ta kwalifikacja wspólników spółek cywilnych ma również odzwierciedlenie na gruncie przepisów ubezpieczeniowych. Wspólnicy spółek cywilnych (i tylko tych spółek) podlegają ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą.

