data dodania: 17.01.2017

Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może samodzielnie zadecydować o nietworzeniu ZFŚS

Obowiązek tworzenia ZFŚS nie dotyczy pracodawcy zatrudniającego mniej niż 50 pracowników (według stanu na 1 stycznia 2017 r. w przeliczeniu na pełne etaty). Zwykle nie jest on objęty układem zbiorowym pracy oraz nie ma obowiązku wydania regulaminu wynagradzania. Pracodawca taki może samodzielnie podjąć decyzję w sprawie rezygnacji z tworzenia funduszu. Przepisy wymagają jedynie, aby informacja o nieutworzeniu funduszu została przekazana pracownikom do 31 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Znowelizowała ona ustawę o ZFŚS, zwiększając m.in. limit zatrudnienia zobowiązującego do utworzenia funduszu do co najmniej 50 pełnych etatów. Spowodowało to, że większa liczba pracodawców jest zwolniona z tego obowiązku. Także wzrost odpisów i zwiększeń na ZFŚS z pewnością powiększy liczbę pracodawców rezygnujących z tworzenia funduszu albo obniżających wysokość odpisu na ZFŚS.

Ustawa nowelizująca nie zawiera przepisów przejściowych regulujących kwestię ZFŚS istniejących przed 1 stycznia 2017 r. u pracodawców, którzy obecnie nie mają obowiązku ich tworzenia. Można założyć, że te fundusze nadal funkcjonują, dopóki nie zostanie zastosowana procedura rezygnacji z funduszu.

Należy także pamiętać, że w razie podjęcia decyzji o rezygnacji z funduszu jego środki zgromadzone na rachunku bankowym powinny być wykorzystane na działalność socjalną według zasad określonych w regulaminie ZFŚS.

