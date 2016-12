data dodania: 27.12.2016

Inspekcja pracy skontroluje wypłatę wynagrodzenia zleceniobiorcy

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy w zakresie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących umowy zlecenia lub świadczących usługi. Kwestie wypłacania gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia godzinowego będą podlegały kontroli PIP. Gdy inspektor stwierdzi nieprawidłowości, będzie miał prawo skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej.

Nowy przepis poszerzający zakres zadań inspektorów pracy o kontrolę związaną z minimalnym wynagrodzeniem godzinowym dla realizujących zlecenie lub świadczących usługi posługuje się zwrotem „kontrola wypłacania wynagrodzenia”. Takie sformułowanie może nasuwać wątpliwości w kwestii rzeczywistego zakresu kontroli.

Przepis dający inspektorom uprawnienie do kontroli wypłacania wynagrodzenia zleceniobiorcom z całą pewnością dotyczy czynności wypłaty umówionego świadczenia dokonywanej przez podmiot, na rzecz którego jest realizowane zlecenie lub jest świadczona usługa. Jednak z przepisu nie wynika bezpośrednia możliwość kontroli całego procesu i wszystkich czynności poprzedzających wypłatę wynagrodzenia. Z nowych regulacji dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców wynika obowiązek „ewidencjonowania” godzin, które były przeznaczone na realizację zlecenia lub wykonanie usługi. Dopiero na tej podstawie następuje wyliczenie wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej. Jednak mimo że nowe przepisy co do zasady przewidują kontrolę „wypłacania wynagrodzenia”, należy uznać, że inspektor, chcąc zbadać omawiane zagadnienie, będzie miał prawo – szczególnie w sytuacjach spornych – prześledzić cały proces poprzedzający wypłatę wynagrodzenia wynikającego z godzinowej stawki minimalnej.

