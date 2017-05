Dane osobowe i ich przetwarzanie

Opis lekcji:

Z tego odcinka dowiesz się:

- co to są dane osobowe,

- czym się różni osoba zidentyfikowana od możliwej do zidentyfikowania,

- jak traktować zdjęcia dołączone do CV,

- czy dane osób zmarłych podlegają ochronie,

- co jest, a co nie jest przetwarzaniem danych.