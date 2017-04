data dodania: 19.04.2017

Nie założysz spółki z o.o. ze zwykłym e-podpisem

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest wyeliminowanie możliwości korzystania ze "zwykłego" podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 i podniesienie w ten sposób bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do podpisywania umowy spółki z o.o. zawiązywanej w tym trybie, a także do złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego stosowane byłyby tylko: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Od 1 stycznia 2012 r. istnieje możliwość zawiązania spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tryb S-24) i zastosowaniu do podpisania umowy oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zwykłego podpisu elektronicznego. Została ona wprowadzona w celu pobudzenia przedsiębiorczości i ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej w tej najbardziej popularnej spośród spółek handlowych formie organizacyjnoprawnej. Rozwiązanie to okazało się dużym sukcesem.

W okresie ostatnich kilku miesięcy pojawiły się jednak sygnały o przypadkach nadużyć, polegających na nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z o.o. w trybie S-24. Do takich sytuacji może dochodzić dlatego, że stosowanie tu zwykłego podpisu elektronicznego nie daje stuprocentowej pewności, że osoba składająca podpis pod umową jest rzeczywiście tą osobą, która została wskazana jako zawierająca umowę spółki. System weryfikuje bowiem jedynie zgodność wskazanego przez użytkownika numeru PESEL z danymi znajdującymi się w rejestrze PESEL, a w przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL, nie jest możliwe przeprowadzenie nawet takiej weryfikacji.

Dlatego też zaproponowano rezygnację ze zwykłego e-podpisu przy zawiązywaniu spółki z o.o. i umożliwienie stosowania w tym zakresie jedynie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Takie rozwiązanie będzie systemowo spójne z rozwiązaniami, jakie już obowiązują w odniesieniu do zawiązywania w systemie S-24 spółki jawnej i spółki komandytowej, a także w odniesieniu do samej spółki z o.o. w przypadku dokonywania zmian w umowie oraz innych czynności dotyczących spółki zawiązanej w trybie S-24.

Oprac. Alicja Fal

