data dodania: 18.04.2017

Konstytucja Biznesu już od września 2017 r.

Od 1 września 2017 r. mają wejść w życie ustawy z pakietu Konstytucja Biznesu. Jest to kolejny pakiet ustaw deregulacyjnych, mający odformalizować zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca będzie mógł bezterminowo zawiesić działalność. Zawieszenie staje się dzięki temu mniej sformalizowane. Przepisy wprowadzające pakiet przewidują przy tym, że do zawieszonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stosuje się przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców. Tym samym przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą przed wejściem w życie pakietu, także będą mogli korzystać z nowych rozwiązań.

Wsparcie dla najmniejszych firm

W ramach wsparcia dla małych przedsiębiorców pakiet przewiduje m.in.:

● możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji dla tzw. najmniejszej skali działalności. Taka najmniejsza skala to osiąganie przychodów miesięcznych do 50% minimalnego wynagrodzenia – a więc do około 1000 zł. Jest to korzystne rozwiązanie np. dla osoby sporadycznie udzielającej korepetycji. Taka osoba nie będzie musiała rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek,

● zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności i – tak jak dotychczas – możliwość korzystania przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. W tym przypadku to zwolnienie obejmuje zarejestrowanych przedsiębiorców.

Więcej o zmianach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu przeczytasz tutaj >>