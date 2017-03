data dodania: 29.03.2017

Więcej organizacji z szansą na 1% podatku

45 organizacji, które z obiektywnych przyczyn nie złożyły sprawozdania finansowego, zostało dopisanych do wykazu organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymania 1%. To wynik ostatnich zmian.

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek złożenia wymaganych sprawozdań do 15 lipca (mające rok obrotowy inny niż kalendarzowy – do 30 listopada). Do tej pory, jeśli nie złożyły w terminie sprawozdań - nie znalazły się w wykazie publikowanym przez MRPiPS do 15 grudnia. To przekreślało szanse na ubieganie się o 1% podatku.

Po zmianach, jeśli organizacja wykaże, że spóźnienie wynikało nie z jej winy lub powstało z przyczyn od nich niezależnych, może zostać dopisana do wykazu. Dzięki temu mogą starać się o 1% podatku.

45 organizacji, które zamieściły sprawozdanie po terminie z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy, zostało uwzględnionych w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2016. Ostatecznie wykaz zawiera 8 558 organizacji.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

