data dodania: 28.03.2017

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Spółka cywilna nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości, ponieważ nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości. Dlatego podatnikami podatku od nieruchomości są wspólnicy takich spółek – wynika z uchwały 7 sędziów NSA z 13 marca 2017 r., sygn. akt II FPS 5/16.

Uchwała NSA powinna zakończyć spór co do tego, kto ma płacić podatek od nieruchomości: spółka cywilna czy jej wspólnicy. Rozstrzyga ona jednoznacznie, że podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, co wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jak bowiem argumentował NSA, spółka cywilna nie jest ani przedsiębiorcą, ani podmiotem odrębnym od swoich wspólników. Spółka cywilna nie może być zatem właścicielem, użytkownikiem wieczystym czy najemcą nieruchomości. Stanowi ona współwłasność łączną wspólników. Tym samym podatek od nieruchomości powinien być płacony:

solidarnie przez wszystkich wspólników, jeśli nieruchomość stanowi ich współwłasność łączną, albo

przez wspólnika, który wniósł do spółki wkład w postaci używania nieruchomości – w przypadku gdy nieruchomość nie weszła do majątku wspólnego wspólników.

Uchwała NSA jest zgodna z interpretacją ogólną Ministerstwa Finansów z 21 października 2016 r., sygn. PS2.8401.2.2016. Przypomnijmy, że uchwały NSA w składzie 7 sędziów wiążą pośrednio wszystkie pozostałe sądy administracyjne. Są one zobowiązane stosować się do treści uchwały NSA przy orzekaniu w podobnych sprawach, w zbliżonym stanie faktycznym. W takiej sytuacji także organy podatkowe powinny przyjmować stanowisko zbliżone do sądów administracyjnych.

Oprac. Sławomir Biliński