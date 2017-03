data dodania: 22.03.2017

CIT-8 za 2016 r. do końca marca

W przypadku podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin składania CIT-8 za 2016 r. przypada na 31 marca 2017 r.

Większość podatników podatku dochodowego od osób prawnych ma obowiązek elektronicznego składania zeznań rocznych CIT-8. Wyjątek przewidziano dla podatników, którzy zatrudniają (również na umowę zlecenia lub o dzieło) nie więcej niż 5 osób i nie korzystają z usług biura rachunkowego. Tylko tacy podatnicy mogą te zeznania złożyć w formie papierowej. W celu realizacji obowiązku elektronicznego złożenia zeznania podatnicy pdop upoważniają swoich pracowników lub wyznaczają pełnomocników (np. doradców podatkowych) do elektronicznego podpisywania (bezpiecznym podpisem elektronicznym) deklaracji przesyłanych przez Internet.

Złożenie deklaracji podpisanej przez osobę nieupoważnioną lub niepodpisanej w ogóle traktowane jest przez organy podatkowe jako jej niezłożenie. Taka deklaracja nie powoduje żadnych skutków prawnych, nawet w sytuacji gdy została we właściwym trybie i terminie złożona w urzędzie. Podatnik, który wyśle np. deklarację CIT-8 elektronicznie podpisaną przez osobę nieupoważnioną, naraża się na mandat.

Jeżeli w zeszłym roku spółka upoważniła swego pracownika lub inną osobę do podpisywania e-deklaracji na formularzu UPL-1 („Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej”), nie musi tego robić ponownie, jeżeli pełnomocnictwo jest ważne. Przypomnijmy, że podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, by upoważnić wybraną osobę do podpisywania e-deklaracji CIT-8 przesyłanych drogą internetową, musi wystawić jej pełnomocnictwo na druku UPL-1 (zob. art. 80a Ordynacji podatkowej). Pełnomocnictwa takiego udzielają osoby uprawnione do reprezentowania podatnika pdop przed organami podatkowymi (najczęściej zarząd). Takie pełnomocnictwo należy następnie złożyć w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Oprac. Sławomir Biliński

