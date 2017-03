data dodania: 20.03.2017

Firmy nie gotowe na zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Regulacja unijna o ochronie danych osobowych GDPR wejdzie w życie już za 14 miesięcy. Wiele polskich firm wciąż nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jakie niesie ona konsekwencje dla zarządzania danymi ich klientów czy skali potencjalnych kar za niedostosowanie się do warunków rozporządzenia. Nie mówiąc już o niezbędnych inwestycjach w tym zakresie.

– W kwietniu 2016 roku ogłoszono na forum Unii Europejskiej wprowadzenie nowej regulacji związanej z ochroną danych osobowych. Ta regulacja będzie obowiązywać od maja 2018 roku i wprowadza bardzo poważne zmiany w dostępie do danych osobowych i ich przetwarzaniu. Wprowadza też wiele technologicznych implikacji z tym związanych – mówi Przemysław Mazurkiewicz, szef presales firmy Commvault na obszar Europy Wschodniej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli GDPR (General Data Protection Regulation), wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Eksperci przestrzegają, że do tego czasu firmy muszą przejść przez żmudny proces weryfikacji wewnętrznych procedur cyberbezpieczeństwa.

– Wydaje się, że polskie firmy nie są jeszcze dobrze przygotowane do wprowadzenia tej regulacji. Wynika to również z tego, że nie do końca wiadomo, jak będą wyglądać akty wykonawcze czy pojawi się ustawa z tym związana – ocenia Mazurkiewicz. – Jest takie oczekiwanie i prawdopodobnie to wszystko będzie miało miejsce wiosną tego roku tak, żeby firmy miały jakiekolwiek szanse z punktu widzenia technologicznego na przygotowanie się do obligatoryjnego wypełnienia postanowień regulacji w maju 2018 roku.

Według badania ARC Rynek i Opinia dla Trend Micro i VMware z końca ubiegłego roku ponad połowa polskich firm nigdy nie słyszała o GDPR, natomiast dwie trzecie nie zdaje sobie sprawy z tego, ile czasu pozostało na wdrożenie rozporządzenia.

– Należy pomyśleć o inwestycjach w rozwiązania, które pozwolą określić, gdzie dane osobowe się znajdują, w jaki sposób są chronione czy zapewniona jest ich prywatność i ich wysoka dostępność. Regulacja wprowadza wiele nowych praw, np. prawo do zapomnienia – zaznacza ekspert Commvault.

Rozporządzenie GDPR przyznaje osobom fizycznym prawo do bycia zapomnianym, czyli zażądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych. W efekcie organizacje będą musiały na życzenie usunąć wszystkie dane osobowe i związane z nimi odnośniki.

– Bez odpowiednich rozwiązań firmie będzie naprawdę trudno takie dane odnaleźć i usunąć zarówno z kopii produkcyjnych, jak i z kopii backupowych czy z archiwów. Będzie to długotrwały proces. Myślę, że należy zacząć od dokładnej analizy danych i określenia, w jakich obszarach brakuje nam rozwiązań informatycznych, żeby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę danych i wyszukiwanie takich danych. Trzeba się też przygotować do procesu udostępniania danych na żądanie użytkowników końcowych – wymienia Mazurkiewicz.

Badanie dla Trend Micro i VMware wskazuje, że połowa ankietowanych firm nie dysponuje procedurami i technologiami zapewniającymi konsumentowi prawo do bycia zapomnianym. Z kolei 42 proc. organizacji nie ma wdrożonych żadnych procedur informowania organu ochrony danych o zaistniałych naruszeniach. A takie są niezbędne do tego, aby realizować założenia nowego prawa. Obliguje ono firmy do zgłoszenia incydentu w ciągu maksymalnie 72 godzin od jego wystąpienia. W razie zaniechania takiego działania przedsiębiorstwa mogą być ukarane grzywną w wysokości nawet 4 proc. rocznych obrotów.

– Inteligentne zarządzanie danymi w tym momencie nie jest luksusem, jest obowiązkiem. Proszę pamiętać o tym, że będą bardzo wysokie kary za niewypełnienie postanowień GDPR. Będą one wynosić max. 4 proc. globalnego obrotu firmy lub 20 mln euro. Więc żeby tego uniknąć, powinniśmy pomyśleć o procesach i odpowiednich narzędziach, które pozwolą nam wypełnić to, co wprowadza GDPR – podkreśla Mazurkiewicz.

Eksperci wskazują ponadto, że GDPR skupia się na „problemie jawności bezpieczeństwa zbioru danych”. W efekcie każdy przypadek naruszenia bezpieczeństwa, wyciek lub modyfikacja będzie musiał być ujawniany klientom firmy, a odpowiednie organa powiadamiane o fakcie włamania. Ma to na celu skończenie z dotychczasową praktyką ukrywania faktów naruszeń bezpieczeństwa przed opinią publiczną.

Kolejną nowością wprowadzaną przez GDPR jest konieczność zastosowania adekwatnych zabezpieczeń technologicznych z wymogiem ich odpowiedniej jakości.

– Myślę, że branża telekomunikacyjna, bankowa oraz instytucje publiczne, które również przetwarzają dane osobowe użytkowników, powinny najbardziej skupić się na wprowadzeniu postanowień GDPR. W większych firmach prawdopodobnie działy bezpieczeństwa i ochrony mają już pewne procesy, które są zbliżone do tego, co postuluje GDPR, więc dostosowanie do nowego prawa będzie łatwiejsze – ocenia ekspert. – Natomiast firmy produkcyjne, czy takie, które przyjmują informacje od użytkowników końcowych, będą miały z tym spory problem.

Źródło: Newseria.pl