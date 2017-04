data dodania: 04.04.2017

PIT-WZ do 18 kwietnia

Składanie rocznych PIT-ów zostało maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć online wniosek PIT-WZ do 18 kwietnia, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada.

Wniosek o sporządzenie zeznania można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, lub za pomocą bankowości elektronicznej.

Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni prześle na podany przez podatnika adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego zeznania podatkowego. Zeznanie będzie można zaakceptować lub odrzucić do upływu terminu składania zeznań - w 2017 r. to 2 maja. Jeżeli podatnik w tym terminie nie podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.

Do współpracy przystąpili również partnerzy zewnętrzni. Dzięki temu od 15 marca będzie można wysłać PIT-WZ również za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a w przyszłości również np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Aktualnie o sporządzenie PIT-WZ przez urząd skarbowy będzie można zawnioskować za pośrednictwem banków PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), BGŻ BNP Paribas (wraz z BGŻOptima) i Raiffeisen POLBANK. Wystarczy zalogować się do swojego konta za pomocą standardowego uwierzytelnienia (czyli np. loginu i hasła), które te banki na co dzień stosują do weryfikacji posiadaczy rachunków.

Po wypełnieniu PIT-WZ należy wysłać wniosek do urzędu.

Podatnicy będą także mogli skorzystać z Profilu Zaufanego, czyli bezpłatnego rodzaju podpisu elektronicznego, który umożliwia załatwianie spraw w serwisach administracji publicznej bez konieczności wychodzenia z domu (online). Założenie takiego profilu w swoich systemach transakcyjnych oferują banki: PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING. Po wypełnieniu PIT-WZ na Portalu Podatkowym będzie dostępna opcja podpisania za pomocą Profilu Zaufanego zarówno wniosku PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, jak i akceptacji przygotowanego przez urząd rozliczenia PIT-37.

Wniosek dotyczący dochodów za 2016 r., można składać między 15 marca a 18 kwietnia 2017 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

