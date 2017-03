data dodania: 15.03.2017

1% podatku także od emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Nowelizację ustawy podpisał Prezydent RP.

Rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy, na podstawie dokumentów, dostarczonych przez ZUS.

To znaczne ułatwienie. Do tej pory rencista, chcący podzielić się swoim podatkiem, musiał wypełniać PIT-37, na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Nowe rozwiązanie spowoduje, że część osób starszych, obawiających się do tej pory komplikacji przy wypełnianiu dokumentów, zdecyduje się na przekazanie 1%. Takich podatników może być nawet 11 mln.

Znowelizowana ustawa wchodzi w życie 15 marca 2017 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

