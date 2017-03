data dodania: 10.03.2017

Jeden przelew do ZUS zamiast 4

Teraz przedsiębiorca musi dokonywać kilku przelewów do ZUS. Dzięki zmianom i wprowadzeniu indywidualnego rachunku składkowego będzie mógł dokonać jednej wpłaty.

Nowelizacja przewiduje, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacać wszystkie należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech.

Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na:

ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmiany ograniczą ilość informacji podawanych na dokumentach płatniczych przez co ograniczy błędy popełniane przez płatników i usprawni system rozliczeń z ZUS. Zmniejszy się także, w skali roku, liczba wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków oraz ZUS z 65 mln do ok. 27 mln. Zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków pomiędzy poszczególne fundusze oraz ich dysponentów.

W projekcie mowa jest także o wprowadzeniu ułatwień dla płatników składek jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami. Będzie to możliwe dzięki zrównaniu – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Projekt porusza również kwestię tzw. „outsourcingu pracowniczego”. Zaproponowane przepisy zmniejszą obciążania składkowe przedsiębiorców, którzy skorzystali z takich rozwiązań poprzez możliwość przeksięgowania przez ZUS już dokonanych wpłat.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Natomiast pozostałe przepisy ustawy dotyczące min. zaświadczeń o niezaleganiu czy kwestii „outsourcingu” w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej