data dodania: 08.03.2017

Zmiany w zgłaszaniu pełnomocnictwa ogólnego

O d 1 czerwca 2017 r. podatnicy, płatnicy, inkasenci i ich następcy prawni będą zgłaszać przez portal podatkowy pełnomocnictwa ogólne oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dotychczas do ministra właściwego do spraw finansów publicznych).

Zmiana wynika z wprowadzenia od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce dotychczas funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Ponadto do wykazu spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, zostało włączone składanie zgłoszeń aktualizacyjnych oraz wniosków o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP.

Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego – Dz.U. z 20 lutego 2017 r. poz. 301

oprac. Anna Seroczyńska