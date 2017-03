data dodania: 01.03.2017

Nowa wersja pełnomocnictwa ogólnego PPO-1

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające Krajową Administrację Skarbową. Reforma KAS wprowadza wiele zmian w dotychczasowej strukturze organów skarbowych i celnych. Zmiany polegają m.in. na powołaniu Służby Celno-Skarbowej, która przejmie zadania Służby Celnej i organów kontroli skarbowej.

W związku ze zmianami od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wzory:

pełnomocnictwa ogólnego PPO-1(2),

zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego OPO-1(1).

Formularze te zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w wyniku reformy KAS, które polegają na wykreślaniu odniesienia do organów kontroli skarbowej we wzorze PPO-1 w treści oświadczenia.

Ponadto od 1 marca 2017 r. pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu powinny być zgłaszane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie do Ministra Finansów (zmiana art. 138d § 3 Ordynacji podatkowej). Dlatego w PPO-1 oraz w OPO-1 w miejsce Ministra Finansów został wpisany „Szef Krajowej Administracji Skarbowej”.

Oprac. Magdalena Miklewska

