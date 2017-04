data dodania: 07.04.2017

Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym od października 2017 r.

Do 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Następnie – od 1 stycznia 2013 r. – zaczął stopniowo wzrastać tak, aby docelowo osiągnąć 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Jednak od 1 października 2017 r. nastąpi powrót do poprzedniego, tj. krótszego, wieku emerytalnego. Spowoduje to pewne perturbacje w związku ze szczególną ochroną pracowników w wieku przedemerytalnym.

W wyniku wejścia w życie reformy emerytalnej ochrona przedemerytalna niektórych pracowników nie będzie wprawdzie ani krótsza, ani dłuższa niż dotychczasowe 4 lata, ale część pracowników będzie podlegała tej ochronie także po osiągnięciu nowego, niższego wieku emerytalnego.

W obecnym stanie prawnym wiek emerytalny wciąż jeszcze zależy od daty urodzenia pracownika. Tym samym pracownicy „wchodzą” w 4-letni okres ochronny przed wypowiedzeniem umowy o pracę w różnym wieku. Począwszy od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie taki sam, jaki obowiązywał do końca 2012 r., tj. będzie on wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że docelowo ochronie przedemerytalnej ponownie będą podlegać:

kobiety w wieku 56–60 lat,

mężczyźni w wieku 61–65 lat.

Jednak w związku z tym, że część pracowników na dzień 1 października 2017 r. będzie już od pewnego czasu podlegać ochronie przedemerytalnej, a inni pracownicy osiągną nowy, niższy wiek emerytalny wkrótce po dniu wejścia w życie zmian – ustawa nowelizująca przewiduje przepisy przejściowe.

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. będą już objęci ochroną przedemerytalną, lub osoby, które byłyby objęte taką ochroną, gdyby w tym dniu pozostawały w stosunku pracy, od tego dnia będą korzystać z tej ochrony stosunku pracy do osiągnięcia obecnego (wyższego) wieku emerytalnego (art. 28 ustawy z 16 listopada 2016 r. nowelizującej ustawę o emeryturach i rentach z FUS). W praktyce oznacza to, że ich okres ochronny nie skróci się w związku z nabyciem przez nich prawa do niższego wieku emerytalnego. Okres tej ochrony ustalony przez pracodawcę obecnie pozostanie taki sam także od 1 października 2017 r.

