data dodania: 20.02.2017

Zawieszenie działalności nie zawsze pozbawi prawa do odliczenia VAT

Od 1 stycznia 2017 r., gdy podatnik zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej sześciu miesięcy, zostanie tymczasowo wykreślony z rejestru podatników VAT (art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT). W rezultacie podatnik ten jest pozbawiony możliwości korzystania z prawa do odliczenia ze względu na brzmienie art. 88 ust. 4 ustawy o VAT.

Przepis ten wskazuje, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Ustawodawca przewidział jednak przypadki, w których mimo zawieszenia działalności podatnik nadal może być zarejestrowanym podatnikiem VAT. Będzie to miało miejsce, gdy podatnik, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, będzie wykonywał czynności opodatkowane. Jest on wtedy obowiązany przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności. W przypadku złożenia zawiadomienia naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

Naczelnicy urzędów skarbowych uzyskali również uprawnienia do przywracania podatników do rejestru podatników VAT czynnych bez konieczności składania przez nich zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Będzie to miało miejsce, gdy podatnik:

przed rozpoczęciem wykonywania czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego;

wznowi wykonywanie działalności gospodarczej i wówczas zostanie przywrócony z takim statusem, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

