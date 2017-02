data dodania: 14.02.2017

PIT-11 do końca lutego

28 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie podatnikom informacji PIT-11 za 2016 r. W tym samym terminie informacje te płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego, jeżeli robią to elektronicznie. Płatnicy, którzy byli uprawnieni do sporządzenia PIT-11 za 2016 r. w formie papierowej, mieli na to czas do końca stycznia.

Czy w PIT-11 za 2016 r. należy uwzględnić pensję za grudzień wypłaconą w styczniu 2017 r.?

W informacji PIT-11 za dany rok podatkowy płatnik ma obowiązek wykazywać wyłącznie należności, które stanowią przychód tego roku. W związku z tym w PIT-11 za 2016 r. płatnik powinien ująć tylko te przychody, które zostały przez pracownika otrzymane albo postawione mu do dyspozycji w 2016 r. Jeżeli zatem pensja za grudzień 2016 r. została wypłacona w styczniu 2017 r., to stanowi przychód 2017 r., a nie 2016 r. Nie można jej zatem ująć w informacji PIT -11 za 2016 r. Należy ją wykazać dopiero w informacji PIT-11 za 2017 r.

Czy w PIT-11 należy wykazywać przychody pracownika zwolnione od podatku dochodowego

W PIT-11 płatnik nie wykazuje przychodów pracownika zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 updof. Dotyczy to m.in. ekwiwalentów pieniężnych za używanie własnych narzędzi lub sprzętu przy wykonywaniu pracy czy należności otrzymywanych z tytułu podróży służbowych. Płatnik ma natomiast obowiązek wykazywania w informacji PIT-11 przychodów ze stosunku pracy, które są zwolnione z opodatkowania PIT na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Tego rodzaju przychody należy wykazywać w części E (kolumna e) informacji PIT-11.

