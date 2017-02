data dodania: 10.02.2017

Można uniknąć dodatkowego zobowiązania VAT

Od 1 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT powróciło tzw. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Takie zobowiązanie może być na podatnika nałożone przede wszystkim w przypadkach, gdy zaniża on lub nie wpłaca należnego VAT, ale nie tylko. Sankcja może wynieść 20, 30 a nawet 100 procent zaniżenia zobowiązania w VAT.

Podatnicy VAT, mimo złożenia deklaracji podatkowych, w których wykazali kwoty niezgodne z rzeczywistością, unikną dodatkowego zobowiązania podatkowego, jeśli naprawią swoje pomyłki poprzez:

złożenie korekty deklaracji oraz

zapłatę zaniżonego podatku wraz z odsetkami za zwłokę (art. 112b ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT).

Uniknięcie sankcji w takiej sytuacji nastąpi, jeśli podatnik dokona tego w odpowiednim czasie, tj. przed wszczęciem kontroli przez organ podatkowy. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje zasadniczo przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Zanim jednak nastąpi jej wszczęcie, organy podatkowe są zobowiązane do zawiadomienia podatnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Dopiero po upływie przynajmniej 7 dni, ale nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia kontrolujący pojawią się w siedzibie podatnika (art. 282b Ordynacji podatkowej). Do tego czasu można zatem skorygować deklarację i wpłacić zaniżone zobowiązanie podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę.

Oczywiście w przypadku gdy dochodzi jedynie do zawyżenia kwoty zwrotu podatku albo kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, nie ma konieczności zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, gdyż ona nie wystąpi. Wystarczy więc tylko złożyć korektę, aby uniknąć sankcji.

Natomiast podatnicy VAT, którzy w ogóle nie złożyli deklaracji, mogą uniknąć sankcji podatkowej, jeśli złożą deklarację oraz wpłacą zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę.

